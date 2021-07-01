Королева Максима пришла на встречу в очень мятых брюках

Король и королева Нидерландов вместе посетили мероприятие в Хилверсюме.

Король Виллем-Александр и его супруга королева-консорт Максима вручали сертификаты роста в Хилверсюме 22 участвующим организациям Программы роста Orange Fund. Эта программа направлена ​​на повышение профессионализма компаний, которые направлены на то, чтобы усилить социальную инициативу. С этой целью участникам предлагаются различные семинары, тренинги и встречи. ⠀

Королева Максима / Getty Images

Король Виллем-Александр и королева Максима являются покровителями Orange Fund. На встречу 50-летняя Максима приехала в топе от Natan горчичного цвета и брюках клеш от GIlson пудрово-розового цвета из коллекции весна-лето 2021, которые, к сожалению, немного помялись. Королева дополнила образ горчичными туфлями-лодочками на каблуках, клатчем в тон и очень широким поясом на талии. Также Ее Величество надела серьги-висюльки, свой любимый браслет с цветными камнями, часы на черном кожаном ремешке, ее волосы были распущены, а на лице был легкий макияж.

Королева Максима и король Виллем-Александр / Getty Images

Король Виллем-Александр тоже выглядел отлично в синем костюме, белой рубашке, черных туфлях и красном галстуке.

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Королева Нидерландов Максима (21 фото)

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