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Королева Максима произвела фурор ярким образом на фестивале в Амстердаме
Король и королева Нидерландов посетили театр Карре во время фестиваля исполнительских искусств Holland Festival в Амстердаме.
Это крупнейший международный фестиваль исполнительских искусств в Нидерландах и один из старейших фестивалей в Европе, был основан в 1947 году. В рамках 79-го фестиваля на двадцати трех площадках будет показано 104 спектакля, включая одиннадцать мировых премьер.
Королева Максима выбрала для выхода яркий лук: розовую блузку в сочетании с желтыми брюками от бренда Natan и лодочками из желтой замши на каблуках. Блузка королевы была украшена цветком, в ушах были серьги-висюльки, волосы Максима распустила и сделала выразительный макияж глаз, а также подчеркнула губы нюдовой помадой.
Также вчера Ее Величество появилась на открытии проекта «Рабочий ландшафт будущего» в Херенвене, где блистала в платье-паутине и нюдовых туфлях.