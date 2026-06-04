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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
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149
Время на прочтение
1 мин

Королева Максима произвела фурор ярким образом на фестивале в Амстердаме

Король и королева Нидерландов посетили театр Карре во время фестиваля исполнительских искусств Holland Festival в Амстердаме.

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Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
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Королева Максима и король Виллем-Александр

Королева Максима и король Виллем-Александр / © Getty Images

Это крупнейший международный фестиваль исполнительских искусств в Нидерландах и один из старейших фестивалей в Европе, был основан в 1947 году. В рамках 79-го фестиваля на двадцати трех площадках будет показано 104 спектакля, включая одиннадцать мировых премьер.

Королева Максима и король Виллем-Александр / © Getty Images

Королева Максима и король Виллем-Александр / © Getty Images

Королева Максима выбрала для выхода яркий лук: розовую блузку в сочетании с желтыми брюками от бренда Natan и лодочками из желтой замши на каблуках. Блузка королевы была украшена цветком, в ушах были серьги-висюльки, волосы Максима распустила и сделала выразительный макияж глаз, а также подчеркнула губы нюдовой помадой.

Королева Максима и король Виллем-Александр / © Getty Images

Королева Максима и король Виллем-Александр / © Getty Images

Также вчера Ее Величество появилась на открытии проекта «Рабочий ландшафт будущего» в Херенвене, где блистала в платье-паутине и нюдовых туфлях.

 

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Дата публикации
Количество просмотров
149
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