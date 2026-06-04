Королева Максима произвела фурор ярким образом на фестивале в Амстердаме

Королева Максима и король Виллем-Александр / © Getty Images

Реклама

Это крупнейший международный фестиваль исполнительских искусств в Нидерландах и один из старейших фестивалей в Европе, был основан в 1947 году. В рамках 79-го фестиваля на двадцати трех площадках будет показано 104 спектакля, включая одиннадцать мировых премьер.

Королева Максима и король Виллем-Александр / © Getty Images

Королева Максима выбрала для выхода яркий лук: розовую блузку в сочетании с желтыми брюками от бренда Natan и лодочками из желтой замши на каблуках. Блузка королевы была украшена цветком, в ушах были серьги-висюльки, волосы Максима распустила и сделала выразительный макияж глаз, а также подчеркнула губы нюдовой помадой.

Королева Максима и король Виллем-Александр / © Getty Images

Также вчера Ее Величество появилась на открытии проекта «Рабочий ландшафт будущего» в Херенвене, где блистала в платье-паутине и нюдовых туфлях.

Реклама

Новости партнеров