Королева Максима с дочерью принцессой Амалией попали под прицел фотографов в Милане

Королева Нидерландов продолжает проводить время с семьей на Олимпийских играх в Италии.

Принцесса Амалия и королева Максима

Принцесса Амалия и королева Максима / © Getty Images

Королева Максима снова была запечатлена фотографами в компании своей 22-летней дочери — принцессы Катарины-Амалии. Мать и дочь сфотографировали по прибытию на стадион для конькобежного спорта в Милане во второй день зимних Олимпийских игр 2026 года.

Ее Величество была одета в блузку и теплую жилетку, а также в брюки, а в руках несла оранжевую куртку в цветах национальной олимпийской сборной Нидерландов. В такой же куртке была и ее дочь принцесса Амалия.

Принцесса Амалия и королева Максима / © Getty Images

Принцесса Амалия и королева Максима / © Getty Images

Также в Италию на Игры приехал и король Виллем-Александр. На днях они все вместе были запечатлены на церемонии открытия Олимпиады 2026, а также делились множеством фотографий и видео в королевском Instagram.

(листайте фото вправо)

