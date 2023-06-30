Королева Максима с мужем и детьми устроила фотосессию на пляже: всех очаровал питомец семьи

Члены нидерландской королевской семьи устроили себе летнюю фотосессию на пляже в Зуйдерстранде, в Гааге. Кадры получились невероятно трогательными, особенно милым выглядит питомец семьи по кличке Мамбо.

52-летняя королева Максима и 56-летний король Виллем-Александр выбрались на пляж со своими тремя дочерьми – принцессами Катариной-Амалией, Алексией и Арианой, чтобы сделать несколько портретных снимков.

Королева Максима и принцесса Алексия / Фото: Getty Images

Королева выглядела очень нежно в белом костюме, состоящем из топа и юбки от Tory Burch, дополнив наряд бежевыми эспадрильями из кожи. Ее белокурые локоны свободно ниспадали на плечи волнами и развивались на ветру, а несколько прядей Максима заколола заколкой. Макияж на ее лице был максимально естественный, а из украшений она добавила несколько браслетов, часы на кожаном ремешке и пару колец.

Королева Максима и король Виллем-Александр / Фото: Getty Images

Почетное место на руках королевы Максимы занимал их пес Мамбо, периодически Ее Величество отпускала его побегать по песку.

Королева Максима / Фото: Getty Images

Принцесса Катарина-Амалия была в светло-желтом жакете и белом топе, средняя дочь королевской четы – принцесса Алексия – надела белый обтягивающий топ и широкие голубые брюки, а младшая принцесса Ариана была в изумрудной рубашке и белых джинсах.

Нидерландская королевская семья / Фото: Getty Images

Король Виллем-Александр также надел белую рубашку и брюки, дополнив образ контрастным серым пиджаком.

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