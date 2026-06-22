Королева Максима с мужем и дочерью Арианой посетили Чемпионат мира по футболу

Король Виллем-Александр, королева Максима и принцесса Ариана / © Getty Images

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Король Виллем-Александр и королева Максима вместе со своей младшей дочерью принцессой Арианой посетили матч между командами Нидерландов и Швеции на стадионе «Хьюстон» в Хьюстоне.

На трибунах королева появилась в черном жакете и с оранжевым шарфом болельщицы на шее, ее волосы были распущены, а в ушах были крупные серьги. Также Максима сделала выразительный макияж и насыщенный бордовый маникюр, а у нее на пальце сверкало помолвочное кольцо с оранжевым бриллиантом.

Король Виллем-Александр, королева Максима и принцесса Ариана / © Getty Images

Король Виллем-Александр также был в костюме и с оранжевым шарфом на шее. На матч они взяли с собой младшую дочь принцессу Ариану. Девушка облачилась в красный топ и белые джинсы, волосы распустила, сделала легкий макияж и красным лаком покрыла ногти.

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Недавно, напомним, принцесса Ариана посетила свой первый государственный банкет, который прошел в Королевском дворце в Амстердаме в честь визита императорской четы. Ариана впервые появилась на такого рода мероприятии в тиаре.

Нидерландская королевская семья с императорской четой на банкете во дворце / © Getty Images

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