Королева Максима удачно сочетала голубую блузку со светлыми брюками и бежевым тренчем

Королева Максима / © Getty Images

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Максима присутствовала на запуске кампании «Невидимая травма» — инициативы Нидерландской футбольной ассоциации по поддержке психического здоровья молодежи.

Королева является почетным председателем фонда Mind Us, который поддерживает проекты по проблемам психического здоровья в Нидерландах.

Королева Максима / © Getty Images

На этот раз Ее Величество выбрала для выхода светло-голубую блузку со сборками на горловине и широкие брюки со стрелками. Оба предмета одежды от Модного дома Natan – любимого королевского бренда. Также Максима обула замшевые туфли и в руках несла белую сумку прямоугольной формы от Marina Raphael, а на плечи набросила бежевый тренч.

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У Максимы были распущены волосы, легкий дневной макияж на лице, а в ушах крупные серьги с цветными камнями.

В королевском Instagram поделились видео с мероприятия, написав:

«Разговор о вашем психическом здоровье должен быть таким же простым, как и разговор о физической травме. С помощью программы «Невидимая травма» KNVB и Zilveren Kruis стремятся достичь этого в любительском футболе. MIND Us внесла свой вклад в программу в качестве партнера по обмену знаниями».

А недавно королева Максима в желтом total look появилась на рабочей встрече и выглядела очень эффектно.

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