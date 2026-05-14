- Дата публикации
-
- Категория
- Общество
- Количество просмотров
- 106
- Время на прочтение
- 1 мин
Королева Максима в белоснежном брючном костюме и в изумрудных украшениях посетила выставку
Королева Нидерландов присутствовала на открытии Биеннале State of Fashion в Арнеме.
Королева Максима предстала в новой шляпе и наряде от голландского дизайнера на открытии Биеннале состояния моды 2026 в Арнеме.
«Состояние моды» — ведущая международная платформа, посвященная моде, текстилю и социальным преобразованиям.
На мероприятии королева появилась одета в молочно-белом костюме с зелеными «брызгами краски» на жакете от голландского дизайнера Класа Иверсена. Она дополнила его белой шляпой с широкими полями от Philip Treacy и обула изумрудные туфли-лодочки из замши Gianvito Rossi.
Свой образ королева дополнила бриллиантовыми серьгами с изумрудными камнями и таким же кольцом, сделала бордовый маникюр, выразительный макияж глаз и собрала волосы в прическу. Максима несла в руках также кожаные изумрудные перчатки и небольшую сумку такого же оттенка.
На днях Ее Величество выходила в свет в изумрудном юбочном костюме и также выглядела очень стильно.