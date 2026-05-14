Королева Максима в белоснежном брючном костюме и в изумрудных украшениях посетила выставку

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима предстала в новой шляпе и наряде от голландского дизайнера на открытии Биеннале состояния моды 2026 в Арнеме.

«Состояние моды» — ведущая международная платформа, посвященная моде, текстилю и социальным преобразованиям.

На мероприятии королева появилась одета в молочно-белом костюме с зелеными «брызгами краски» на жакете от голландского дизайнера Класа Иверсена. Она дополнила его белой шляпой с широкими полями от Philip Treacy и обула изумрудные туфли-лодочки из замши Gianvito Rossi.

Свой образ королева дополнила бриллиантовыми серьгами с изумрудными камнями и таким же кольцом, сделала бордовый маникюр, выразительный макияж глаз и собрала волосы в прическу. Максима несла в руках также кожаные изумрудные перчатки и небольшую сумку такого же оттенка.

На днях Ее Величество выходила в свет в изумрудном юбочном костюме и также выглядела очень стильно.

