Королева Максима в черном наряде и лоферах посетила новое деловое мероприятие

Королева Максима и Томас Ньярко Ампем / © Getty Images

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Королева Максима прибыла в международный аэропорт Аккры, где ее встретил заместитель министра финансов Томас Ньярко Ампем. Визит проходит в рамках ее деятельности в качестве специального представителя Генерального секретаря ООН по вопросам финансового благополучия.

На этой первой деловой встрече в рамках поездки Ее Величество появилась в черном жакете, песочном топе и удлиненных широких брюках, дополнив аутфит кожаными лоферами. Ее волосы были распущены, на лице был дневной макияж, а на шее пестрый платок. Также деловой лук Максима дополнила несколькими драгоценными браслетами на запястье.

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Королева Максима и Томас Ньярко Ампем / © Getty Images

Ранее королева Нидерландов провела вечер в мире музыки, посетив праздничный концерт в Королевском концертном зале, где появилась в черном эффектном платье и пальто Poldo с поясом от Max Mara.

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