Королева Максима в интересном нюдовом костюме появилась на деловой встрече с мужем-королем
Король и королева Нидерландов приветствовали премьер-министр Индии Нарендра Моди во дворце Хейс-тен-Бош в Гааге.
Король Виллем-Александр и королева Максима приняли премьер-министра Нарендру Моди на официальной аудиенции во дворце. День продолжился обедом с членами индийской делегации, на котором также присутствовали министр иностранных дел Том Берендсен, руководители крупных компаний и представители художественной, культурной и академической сфер.
Королева Максима выбрала для этого выхода комбинезон телесного цвета от Elie Saab, отличающийся струящимся и элегантным силуэтом, широкими брюками и интересными рукавами с геометрическими вырезами на манжетах. Она дополнила его клатчем Hermes и туфлями Gianvito Rossi в таких же оттенках, как и основной наряд. Образ получился монохромным и стильным.
Максима распустила свои светлые волосы, уложив их мягкими волнами, и дополнила макияж естественными оттенками.
Кстати, этот наряд Максима уже надевала в сентябре 2024 года для нескольких вечеринок, в том числе и в честь своего дня рождения, который Максима, к слову, празднует сегодня, 17 мая.
