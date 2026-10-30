Королева Максима в изысканном чёрном наряде посетила праздничный концерт в Амстердаме

Королева Максима / © Getty Images

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Мероприятие было посвящено 25-летию Академии оркестра Концертгебау — учреждения, открывающего молодым музыкантам путь на большую сцену. Королева Максима уже много лет поддерживает оркестр и является его покровительницей с 2005 года.

Для музыкального вечера Максима выбрала элегантный черный наряд — простой, но очень изысканный и универсальный. Её образ состоял из шерстяного пальто Poldo с поясом от Max Mara и чёрного платья миди от Natan Couture, которое отличалось оригинальными рукавами с объёмными складками и высоким разрезом на юбке.

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Королева Максима / © Getty Images

Кроме того, Максима надела черные колготки под платье и классические туфли на каблуках. Единственной яркой деталью образа стал красный маникюр королевы.

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Королева Максима / © Getty Images

Сдержанное сочетание классических вещей стало удачным выбором для вечера в одном из самых известных концертных залов Европы и кардинально отличалось от её недавнего образа в ярком платье на одно плечо.

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