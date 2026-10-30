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Королева Максима в изысканном чёрном наряде посетила праздничный концерт в Амстердаме
Королева Нидерландов провела вечер в мире музыки, посетив праздничный концерт в Королевском концертном зале.
Мероприятие было посвящено 25-летию Академии оркестра Концертгебау — учреждения, открывающего молодым музыкантам путь на большую сцену. Королева Максима уже много лет поддерживает оркестр и является его покровительницей с 2005 года.
Для музыкального вечера Максима выбрала элегантный черный наряд — простой, но очень изысканный и универсальный. Её образ состоял из шерстяного пальто Poldo с поясом от Max Mara и чёрного платья миди от Natan Couture, которое отличалось оригинальными рукавами с объёмными складками и высоким разрезом на юбке.
Кроме того, Максима надела черные колготки под платье и классические туфли на каблуках. Единственной яркой деталью образа стал красный маникюр королевы.
Сдержанное сочетание классических вещей стало удачным выбором для вечера в одном из самых известных концертных залов Европы и кардинально отличалось от её недавнего образа в ярком платье на одно плечо.