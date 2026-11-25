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Королева Максима в красивом платье с цветами и в компании близких посетила церемонию
Королева Максима и король Виллем-Александр вместе с матерью короля — принцессой Беатрикс — посетили церемонию вручения премии Эразма 2026 в Амстердаме.
Премия Эразма ежегодно присуждается отдельному лицу или организации, внесшим важный вклад в гуманитарные, социальные науки или искусство в рамках европейских культурных традиций.
Вчера во время церемонии король Виллем-Александр вручил премию Эразма 2026 года британскому художнику и кинорежиссеру Стиву Маккуину в Королевском дворце в Амстердаме.
Королева Максима появилась на мероприятии в платье из эластичной шерсти с длинными рукавами и тиснением от Oscar de la Renta с длинными узкими рукавами, круглым вырезом под горло и слегка расклешенной юбкой. Главный декоративный акцент модели — крупная асимметричная бело-серебристая вышивка в виде цветов и листьев, расположенная на левом плече и по правому краю подола.
Максима обула классические темно-синие кожаные туфли-лодочки с острым носом на высоком каблуке от Gianvito Rossi. Светлые волосы уложила гладкими прядями на боковой пробор и дополнила образ крупными серьгами-подвесками с белыми камнями или жемчугом, а на запястье носила тонкий золотой браслет.
Король Виллем-Александр выбрал для мероприятия синий классический костюм в сочетании с белой рубашкой и бледно-желтым галстуком, а его мать принцесса Беатрикс носила черный кардиган с золотой отделкой и черные брюки в сочетании с черными туфлями с золотым носком и декорированы пряжкой.