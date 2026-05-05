Королева Максима в лаконичном платье Dolce & Gabbana появилась на Дне памяти в Амстердаме
Королева Нидерландов Максима и король Виллем-Александр присутствовали на Дне памяти в Амстердаме.
Монаршая чета приняла участие в церемонии поминовения на площади Дам. Перед этим они посетили поминальную службу в Новой церкви в Амстердаме.
Король и королева возложили венок к Национальному монументу на площади Дам. Мероприятия в Нидерландах проходят в память обо всех голландских жертвах войны со времен Второй мировой войны.
Королева Максима появилась на мероприятии в черном платье с кружевной отделкой от Dolce & Gabbana. Этому платью уже одиннадцать лет. В 2015 году Максима надела его в Испании во время одного из своих визитов в ООН. Образ королева дополнила лаконичной шляпой, бриллиантовыми серьгами-гвоздиками, крупной брошью из жемчуга и бриллиантов, волосы собрала в лаконичную прическу и сделала макияж. Максима также была обута в кожаные туфли на высоких каблуках и в черных перчатках.
Король Виллем-Александр был в сером костюме, рубашке и с галстуком.
В своем Instagram королевская семья поделилась фото и видео с мероприятий.