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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
Количество просмотров
260
Время на прочтение
2 мин

Королева Максима в легком летнем платье и на каблуках покаталась на велосипеде по Амстердаму

Королева Нидерландов Максима села на велосипед и проехалась по одному из районов Амстердама.

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Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
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Королева Максима

Королева Максима / © Getty Images

Максима и член городского совета по вопросам социальной справедливости Арайя Сумтер проехались на велосипедах во время визита в амстердамский район Зуидост.

Целью этой рабочей велопоездки было ознакомление с ходом реализации инициативы «Район без долгов». В качестве почетного президента Фонда финансового здоровья в Нидерландах (SFGN) королева Максима принимала активное участие в анализе планов управления социальным долгом и реконструкции почти тысячи единиц социального арендного жилья в этом районе. Однако, помимо институциональной значимости мероприятия, все взгляды были прикованы к ее безупречному стилю, демонстрирующему, что езда на велосипеде отнюдь не противоречит моде.

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

В этот жаркий летний день Максима снова обратилась к одному из своих любимых международных брендов, а именно бренду Zimmermann. Королева достала из своего гардероба платье, которое впервые надела в прошлом году во время традиционной летней фотосессии с королевской семьей. Это платье средней длины из хлопка с декоративным принтом в сине-белых тонах. Платье выделяется короткими пышными рукавами с эластичными манжетами. Оно подчеркивает фигуру благодаря ряду пуговиц из рафии спереди и съемному поясу из того же материала. Обувь королева подобрала на каблуках, несмотря на то, что собиралась ездить на велосипеде.

Образ Максима дополнила крупными цветочными серьгами, сумкой через плечо, несколькими браслетами и кольцами, а также часами на черном кожаном ремешке.

Напомним, ранее мы рассказывали, как члены королевской семьи катаются на велосипедах.

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Дата публикации
Количество просмотров
260
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