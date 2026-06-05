Королева Максима в любимом платье с перфорацией и цветочных серьгах приехала в музей

Королева Максима / © Getty Images

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Обновленный музей Валкхоф претерпел масштабную реконструкцию и модернизацию с учетом принципов устойчивого развития, и теперь представляет собой место, где встречаются история и искусство.

Неймеген расположен на бывшей северной границе Римской империи. Новая экспозиция «Человек на границе» рассказывает истории людей, живших в Неймегене и его окрестностях, от доисторических времен до наших дней.

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима открыла музей и осмотрела коллекцию. Она также побеседовала с архитекторами, дизайнерами и рядом художников.

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Приехала королева в платье с перфорацией от Elie Saab кораллового оттенка, которое носила уже много раз. Она дополнила образ ободком с цветком на голове, клатчем такого же цвета и жемчужным ожерельем на шее. Также в тон аксессуарам королева подобрала и замшевые туфли-лодочки на каблуках. Также Максима надела серьги в виде цветков и такой же цветок был у нее на ожерелье, сделала макияж и волосы частично собрала заколкой.

Королева Максима / © Getty Images

На днях мы показывали, какой яркий лук выбрала Максима для визита в театр Карре во время фестиваля исполнительских искусств Holland Festival в Амстердаме.

Королева Максима и король Виллем-Александр в театре / © Getty Images

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