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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
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Время на прочтение
1 мин

Королева Максима в необычно скромном образе появилась на деловой встрече

Королева Максима уже вернулась из поездки в Нью-Йорк и активно работает в Нидерландах.

Автор публикации
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
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Королева Максима

Королева Максима / © Getty Images

Сегодня Ее Величество выступала на ежегодном конгрессе Ассоциации муниципалитетов Нидерландов в Лихтенворде.

Для этого выхода королева Максима выбрала синий топ, который носила в сочетании с блейзером верблюжьего цвета, дополнив образ серьгами-висюльками с синими камнями, очень легким дневным макияжем, а также распустила волосы, расчесав их по пробору.

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Обычно королева Нидерландов предпочитает выбирать более яркие и насыщенные оттенки нарядов, как, например, демонстрировала во время поездки в Нью-Йорк. Во время поездки королева демонстрировала образ в юбке от Tory Burch, интересного многослойного дизайна, а вместе с ней носила топ от любимого бренда Natan и туфли-лодочки с прозрачными вставками. Получилось весьма эффектно.

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

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