Королева Максима в необычном пальто, а ее дочь в старинных украшениях: нидерландская королевская семья на открытии парламента

В парламенте собрались король Виллем-Александр, его супруга королева Максима, старшая дочь принцесса Катарина-Амалия, а также брат короля - принц Константин - с супругой принцессой Лаурентин.

Королева Максима и король Виллем-Александр в парламенте / Фото: Associated Press

51-летняя королева Максима и ее старшая дочь 18-летняя принцесса Амалия выглядели прекрасно на ежегодной речи Prinsjesdag (День принца) в парламенте. На этом мероприятии король Виллем-Александр изложил повестку дня правительства на предстоящее заседание, которое состоялось вчера.

Ежегодная церемония проводится в третий вторник каждого сентября, и на ней впервые присутствовала принцесса Оранская Амалия, будущая королева Нидерландов.

Король Виллем-Александр, королева Максима и их старшая дочь принцесса Катарина-Амалия, а также принцесса Лаурентин и принц Константин / Фото: Getty Images

55-летний король был одет во фрак с булавкой Военного ордена Вильгельма, высшей награды Королевства Нидерландов. Королева Максима облачилась в серое пальто интересного кроя, которое красиво переливалось на солнце дополнив образ перчатками и шляпой-таблеткой, бриллиантовым гарнитуром, браслетом на запястье и красным маникюром.

Также на Максиме был пояс и звезда Ордена Нидерландского льва, высшей награды Нидерландов.

Принцесса Катарина-Амалия была одета платье с плиссированным подолом и V-образным вырезом на декольте от ASOS всего за 86 фунтов стерлингов и пудровую шляпу. А также дополнила образ колье и серьгами с изумрудами, несколькими золотыми браслетами и ярким маникюром, как у мамы. Амалия также выбрала бриллиантовые звезды и пояс и звезду Ордена Нидерландского льва.

Король Виллем-Александр, королева Максима и их старшая дочь принцесса Катарина-Амалия / Фото: Getty Images

К слову, это изумрудное ожерелье и серьги имеют долгую королевскую историю Нидерландов и были изготовлены примерно в 1900 году. Полагают, что они принадлежали когда-то принцессе Пруссии Вильгельмине в 18 веке.

Сейчас вся парюра принадлежит нидерландским королевским особам, включая серьги, брошь, ожерелье и огромную подвеску в виде утиного яйца кабошон.

Принцесса Лаурентин в этот день выбрала нежно-розовый ансамбль, состоящий из платья-пальто с поясом и цветка в волосах. На груди у принцессы красовалось крупное ожерелье из розовых камней.

Королева Максима и король Виллем-Александр в парламенте / Фото: Associated Press

На мероприятие королевская семья приехала в золотой карете из дворца Нордейнде в Конинклийке Шоубург, в Гааге. Короля и королеву встретили с воинскими почестями, прежде чем они направились к трону, где король Виллем-Александр выступил со своей ежегодной речью перед парламентом, изложив повестку дня правительства на предстоящую сессию. После этого королевская семья вернулась во дворец Нордейнде, где они появились на балконе.

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