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Королева Максима в оранжевом костюме и туфлях на шпильках приехала на стадион
Королева Максима в который раз продемонстрировала свой яркий стиль.
Королева Максима приняла участие в обсуждении документального фильма «Настоящие мужчины не плачут», который затрагивает проблемы психического здоровья в мире футбола.
Надев оранжевый костюм и туфли на каблуках, королева Максима приняла участие в обсуждении документального фильма «Настоящие мужчины не плачут», посвященного борьбе со стигмой, которую она хочет искоренить.
Мероприятие проходило на стадионе нидерландской футбольной команды «Бреда». Там королева Максима приняла участие в дискуссии с участием специалистов в области психического здоровья и нескольких бывших футболистов, чтобы обсудить психологические проблемы, связанные с соревновательным спортом, такие как давление, связанное с необходимостью показывать высокие результаты.
Эта инициатива направлена на нормализацию разговоров о психическом здоровье среди мужчин, которым традиционно сложнее говорить о своих эмоциях или просить о помощи.
Любительница смелых цветов, королева Максима в очередной раз продемонстрировала, что не боится заявить о себе с помощью нарядов, которые привлекают внимание.
Кстати, королева Великобритании Елизавета II всегда носила яркие луки и для этого у нее была очень веская причина. Быть может Максима также придерживается этой логики.