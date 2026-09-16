Королева Максима в оранжевом костюме и туфлях на шпильках приехала на стадион

Королева Максима / © Getty Images

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Королева Максима приняла участие в обсуждении документального фильма «Настоящие мужчины не плачут», который затрагивает проблемы психического здоровья в мире футбола.

Надев оранжевый костюм и туфли на каблуках, королева Максима приняла участие в обсуждении документального фильма «Настоящие мужчины не плачут», посвященного борьбе со стигмой, которую она хочет искоренить.

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Королева Максима / © Getty Images

Мероприятие проходило на стадионе нидерландской футбольной команды «Бреда». Там королева Максима приняла участие в дискуссии с участием специалистов в области психического здоровья и нескольких бывших футболистов, чтобы обсудить психологические проблемы, связанные с соревновательным спортом, такие как давление, связанное с необходимостью показывать высокие результаты.

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Эта инициатива направлена ​​на нормализацию разговоров о психическом здоровье среди мужчин, которым традиционно сложнее говорить о своих эмоциях или просить о помощи.

Любительница смелых цветов, королева Максима в очередной раз продемонстрировала, что не боится заявить о себе с помощью нарядов, которые привлекают внимание.

Королева Максима / © Getty Images

Кстати, королева Великобритании Елизавета II всегда носила яркие луки и для этого у нее была очень веская причина. Быть может Максима также придерживается этой логики.

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