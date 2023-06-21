Королева Максима в платье с бабочкой, а Матильда – в слишком тесных туфлях: дамы посетили часовню

Бельгийская королева со своей коллегой из Нидерландов посетили сегодня музыкальную часовню королевы Елизаветы в Ватерлоо.
Визит состоялся во время второго дня пребывания короля Виллема-Александра и королевы Максимы в Бельгии.
Вчера королева Матильда и король Филипп устроили для них прием и банкет. Сегодня же у дам был другой важный выход в свет. Максима сегодня блистала в светлом платье без рукавов с принтом в виде цветов и насекомых, она надела ободок на голову в тон и обула золотистые туфли-лодочки из замши. Волосы ее были собраны в низкий пучок, на лице был макияж, а в ушах - серьги с жемчужными камнями.
Королева Матильда надела изумрудное платье с крупным цветочным принтом и обруч на голову, а туфли подобрала ему в тон. Обувь на ногах королевы выглядела будто бы маленькой, ну или ноги Матильды просто отекли.
Макияж на ее лице был максимально натуральным, в ушах сверкали серьги с камнями, а на запястье был браслет и часы. Также обе королевы были в перчатках, подобранных под цвет их обуви, и с букетами цветов в руках.
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