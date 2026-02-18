ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
Количество просмотров
72
Время на прочтение
1 мин

Королева Максима в простом клетчатом платье приехала на встречу в Амстердаме

Королева Максима 17 февраля посетила приют для бездомных в Амстердаме.

Автор публикации
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Королева Максима

Королева Максима / © Getty Images

Ее Величеству провели экскурсию по зданию, а также Максима присутствовала на дискуссии за круглым столом с участием экспертов в области здравоохранения.

Обсуждение было сосредоточено на человеческом аспекте проблемы. Многие граждане ЕС приезжают в Нидерланды на работу. Из-за невезения или языковых барьеров они иногда теряют все. Эта дискуссия была посвящена этой теме.

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева приехала одета в клетчатое платье длины миди с галстуком на шее и поясом на талии. У нее на плече висела небольшая сумка, а образ королева дополнила браслетом на запястье и часами на кожаном ремешке, а также распустила волосы и сделала легкий макияж.

Это было первое рабочее мероприятие королевы после того, как она вернулась с мужем королем Виллемом-Александром с Италии, где они провели несколько дней на Олимпийских играх.

Принцесса Катарина-Амалия, королева Максима и король Виллем-Александр / © Getty Images

Принцесса Катарина-Амалия, королева Максима и король Виллем-Александр / © Getty Images

Дата публикации
Количество просмотров
72
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie