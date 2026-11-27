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Королева Максима в роскошном кремово-белом образе посетила с мужем-королем церемонию
Король Нидерландов Виллем-Александр и королева Максима присутствовали на церемонии вручения премии принца Клауса 2026 года в Королевском дворце в Амстердаме.
В этом году отмечается тридцатая годовщина учреждения Фонда принца Клауса – мужа принцессы Беатрикс, бывшей королевы Нидерландов и матери короля Виллема-Александра.
В качестве почетного председателя правления Фонда принца Клауса принц Константин вручил премию деятелям искусства и культуры. Речь идет о людях, которые своей культурной и художественной деятельностью вносят позитивный вклад в социальное развитие своей страны.
Королева Максима появилась на мероприятии одета в молочно-белый костюм с короткими рукавами от модного дома Natan, состоящий из удлиненного топа без рукавов с круглым вырезом и широким поясом на талии, прямых брюк со стрелками и накинутого на плечи длинного элегантного пальто-кейпа в тон.
Главный акцент ее образа — крупная подвеска с голубым аквамарином или топазом грушевидной огранки на длинной тонкой цепочке, дополненная серьгами-подвесками с голубыми камнями в тон, а также несколькими браслетами и кольцами на руках. Максима держала в руке карамельный клатч и обула замшевые туфли-лодочки с острым носком от Gianvito Rossi. Ее светлые волосы были уложены мягкими объемными локонами на боковой пробор, а на лице был макияж. Король Виллем-Александр выбрал в этот день синий классический костюм, сочетая его с белой рубашкой и голубым галстуком в мелкую крапинку.
Мама короля – принцесса Беатрикс, а также ее сын принц Константин с женой принцессой Лаурентин и еще одна невестка (жена покойного принца Фризо) принцесса Мейбел также были среди гостей церемонии.