Королева Максима в синем, а Ким Кеон Хи – в изумрудном: новый выход в Амстердаме

Президент Юн Сок Йоль и первая леди Ким Кеон Хи прибыли с государственный визитом в Нидерланды. В королевском дворце их приветствовал король Виллем-Александр и его супруга королева Максима.

На церемонии приветствия королева Максима появилась в темно-синем длинном пальто, в синих бархатных туфлях-лодочках, с клатчем тоже из бархата, украшенном кисточкой, с объемным шарфом на шее, миниатюрной шляпе и с сапфировыми серьгами в ушах. Ее Величество собрала волосы в красивый низкий пучок и выразительно подчеркнула глаза.

Король Виллем-Александр и королева Максима приветствуют президента Южной Кореи и его супругу в Амстердаме / Фото: Getty Images

Первая леди Южной Кореи госпожа Ким Кеон Хи надела изумрудное длинное пальто в сочетании с плотными черными колготами и черными лаковыми туфлями на каблуках. У нее на шее был черный шарф, волосы были распущены, а макияж на лице максимально натуральный.

Мужчины вышли на синюю дорожку в длинных пальто, классических костюмах, в рубашках и с галстуками.

Ким Кеон Хи и королева Максима / Фото: Getty Images

Напомним, недавно президентская чета Южной Кореи посещала Великобританию, где их приветствовали король Чарльз III, королева Камилла и Кейт и Уильям Уэльские.

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