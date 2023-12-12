Королева Максима в синем, а Ким Кеон Хи – в изумрудном: новый выход в Амстердаме

Король и королева Нидерландов приветствовали в Амстердаме президентскую чету Южной Кореи.
Президент Юн Сок Йоль и первая леди Ким Кеон Хи прибыли с государственный визитом в Нидерланды. В королевском дворце их приветствовал король Виллем-Александр и его супруга королева Максима.
На церемонии приветствия королева Максима появилась в темно-синем длинном пальто, в синих бархатных туфлях-лодочках, с клатчем тоже из бархата, украшенном кисточкой, с объемным шарфом на шее, миниатюрной шляпе и с сапфировыми серьгами в ушах. Ее Величество собрала волосы в красивый низкий пучок и выразительно подчеркнула глаза.
Первая леди Южной Кореи госпожа Ким Кеон Хи надела изумрудное длинное пальто в сочетании с плотными черными колготами и черными лаковыми туфлями на каблуках. У нее на шее был черный шарф, волосы были распущены, а макияж на лице максимально натуральный.
Мужчины вышли на синюю дорожку в длинных пальто, классических костюмах, в рубашках и с галстуками.
Напомним, недавно президентская чета Южной Кореи посещала Великобританию, где их приветствовали король Чарльз III, королева Камилла и Кейт и Уильям Уэльские.
Читайте также: