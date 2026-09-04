Королева Максима в цветочном костюме и балетках села за руль трактора

Королева Максима / © Getty Images

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На фотографиях можно увидеть, как королева Максима управляет трактором, используемым для выращивания конопляного волокна, во время визита в регион Ахтерхук.

Королева Максима и министр жилищного строительства и территориального планирования совершили рабочий визит в Ахтерхук, чтобы увидеть цепочку строительства на основе биоматериалов в действии. Местные фермеры выращивают волокнистую коноплю: быстрорастущую культуру, которая поглощает большое количество CO₂, улучшает качество почвы и служит сырьем для биоразлагаемых изоляционных материалов. Королева Максима помогала в сборе урожая и получила инструктаж по переработке культуры в высококачественный строительный материал.

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Королева Максима / © Getty Images

Для этого визита королева Максима выбрала новый костюм от Ulla Johnson, которое отличается пышными рукавами и бантом на шее. Что касается обуви, балетки оказались очень удачным выбором, они были от любимого бренда королевы Natan. Образ Максима дополнила цветочными серьгами от Zara, часами на черном кожаном ремешке и несколькими браслетами.

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Королева Максима / © Getty Images

Напомним, недавно королева Максима и король Виллем-Александр посетили Гран-при Нидерландов Формулы-1 на трассе Зандворт. Это было их первое мероприятие после летних каникул.

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