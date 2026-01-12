Королева Максима в ярком луке и ее муж король Виллем-Александр приехали на новогодний банкет во дворце

Королева Максима и король Виллем-Александр / © Getty Images

Сегодня Их Величества король и королева принимают сотни гостей из Нидерландов в Королевском дворце в Амстердаме на новогоднем приеме. Вечером будет впервые за десять лет опубликована видеозапись новогодней речи короля.

Королева Максима была одета в пальто бордового оттенка и свитер в тон. А король Виллем-Александр надел костюм в сочетании с белой рубашкой и красным праздничным галстуком.

Ожидаем, что королевские особы поделятся с нами фотографиями с торжественного банкета в своем Instagram.

Напомним, датские король Фредерик X и королева Мэри уже провели целых три новогодних банкета в 2026 году.