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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
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Королева Максима в ярком луке и цветочных серьгах приехала на деловую встречу в Нью-Йорк

Королева Нидерландов также в эти дни приехала в Нью-Йорк.

Автор публикации
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
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Королева Максима

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима была запечатлена фотографами в штаб-квартире ООН во время 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, которая сейчас проходит.

Ее расписание было насыщено консультациями, обедами и встречами, посвященными финансовому состоянию Нидерландов. Также королева представила свой ежегодный доклад Генеральному секретарю ООН Антонио Гутеррешу и побеседовала с различными лидерами правительств и организациями.

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

В своем образе в этот раз Максима представила новую юбку от Tory Burch. Благодаря многослойности, дизайн очень элегантный и женственный. А к ней подобрала топ от любимого бренда Natan и туфли-лодочки с прозрачными вставками. Также Максима распустила волосы, сделала легкий макияж и надела крупные цветочные серьги, а в руках держала плетенный красный клатч.

На этом же сессии также появилась королева Бельгии Матильда.

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

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