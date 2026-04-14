Королева Максима в ярком оранжевом платье появилась на встрече с Трампом и первой леди Меланией

Мелания Трамп и королева Максима / © Associated Press

Реклама

Президент Дональд Трамп и первая леди Мелания Трамп приветствовали короля Нидерландов Виллема-Александра и королеву Максиму в Белом доме в Вашингтоне в понедельник, 13 апреля.

Королевская чета совершает рабочий визит в штаты Пенсильвания и Флорида с 13 по 15 апреля. Первый день визита завершился в Белом доме, где президент Трамп и его жена устроили ужин для королевской пары.

Для этого мероприятия королева Максима выбрала оранжевое платье от нидерландского бренда Claes Iversen. Дизайн повторяет линии тела и имеет свободную драпировку от правого плеча до левого бедра. Пояс из той же ткани подчеркивает талию.

Реклама

Что касается украшений, выбор пал на комплект с бриллиантами и огненным опалом, которые отлично сочетали с платьем. Он состоял из серьг-висюлек и броши на груди. Также Максима сделала объемную укладку волнами и макияж, а на ее пальце сверкало помолвочное кольцо тоже с оранжевым камнем, символизирующим, разумеется, Дом Оранских, к которому принадлежит королева. Она также держала в руках клатч и надела несколько бриллиантовых браслетов и часы на кожаном черном ремешке. Обута Максима была в кожаные коричневые туфли-лодочки на каблуках.

Меланий и Дональд Трамп, король Виллем-Александр и королева Максима / © Associated Press

Король Виллем-Александр подобрал белую рубашку и желтый галстук в мелкий принт к темно-синему классическому костюму.