Королева Максима в ярком оранжевом костюме с рюшами посетила мероприятие в США
Королева Нидерландов встретилась с министром финансов США Скоттом Бессентом во время весенней встречи МВФ/Всемирного банка 2026 года в Вашингтоне.
Королева Максима присутствовала на мероприятии в качестве специального представителя Генерального секретаря ООН по вопросам финансового благополучия.
Для выхода Ее Величество выбрала оранжевом костюме, который состоял из блузки с рюшами и классических брюк со стрелками от Claes Iversen, обула королева туфли-лодочки в тон от Gianvito Rossi. Максима дополнила образ цветочными серьгами с камнями в ушах и распустила белокурые волосы, а также сделала выразительный макияж.
Ранее во время визита в США и встречи с президентом Трампом в Белом доме королева Максима продемонстрировала другой образ в оранжевом платье, что было весьма символично для нее, как для представительницы Дома Оранских – титула, который носит ее муж король Виллем-Александр и дочь принцесса Катарина-Амалия.