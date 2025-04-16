Королева Максима, султан Омана, король Виллем-Александр, принцесса Катарина-Амалия / © Getty Images

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Вчера днем важного гостя встречали на площади Дам в Королевском дворце в Амстердаме. А вечером состоялся государственный банкет, на котором кроме королевской четы также появилась наследная принцесса Катарина-Амалия.

Королева Максима / © Getty Images

«Как морские державы, мы разделяем открытый взгляд на мир и глубоко укоренившуюся веру в стабильность, диалог и мирное сотрудничество. Ваша страна зарекомендовала себя на протяжении многих лет как посредническая сила в регионе. Мы ценим то, как Оман строит мосты и содействует сотрудничеству, как на двусторонней, так и на многосторонней основе», — сказал в своей речи король Виллем-Александр во время банкета.

Королева Максима, султан Омана, король Виллем-Александр, принцесса Катарина-Амалия / © Getty Images

Королева Максима облачилась в этот вечер в макси-платье Mahpara Khan, дополнив образ тиарой с бриллиантами и жемчужинами, серьгами-висюльками из жемчуга и жемчужным браслетом и кольцом на пальце. У нее была вечерняя прическа и выразительный макияж.

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Принцесса Катарина-Амалия была в нежно-сиреневом платье с кейп-накидкой от Safiyaa, тиаре с рубинами и бриллиантами, рубиновых серьгах и с браслетом на запястье. У наследницы престола были распущены волосы, которые она заколола шпилькой на одну сторону, светлый маникюр и легкий макияж на лице.

Король был одет в черный фрак, белую рубашку и жилет, а также галстук-бабочку и носит ордена на груди.