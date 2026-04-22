Королева Максима выбрала необычный лук для семейного выхода на концерт

Реклама

Король Виллем-Александр, королева Максима и мать короля - принцесса Беатрикс – посетили театр Sense, чтобы провести концерт в честь Дня короля в Доккуме.

«Королевская семья в этом году присоединится к празднованию Дня короля в Доккуме. Королевская чета станет организатором ежегодного концерта в честь Дня короля, на котором будут присутствовать организаторы этого праздника. Принцесса Беатрикс также будет присутствовать на концерте.

Центральная тема концерта – «дом». Не как постоянный адрес, а как чувство, которое движется и путешествует вместе с вами. На этом концерте привязанность к Фрисланду и фризскому языку объединяется с любовью к встречам и общению, как на сцене, так и за ее пределами», - говорится в сообщении в Instagram нидерландской королевской семьи.

Реклама

Королева Максима появилась в этот день на публике в бархатном топе от Natan черного цвета, широких брюках с пайетками тоже от Natan, что выглядело весьма необычно, распустила волосы, сделала макияж и надела бриллиантовые серьги.

(листайте фото вправо)

Король Виллем-Александр надел темно-синий классический костюм в полоску и красный галстук в принт. А 88-летняя принцесса Беатрикс была в черном костюме, блестящей накидке и с черной сумкой на цепочке в руке, а также обута в туфли из замши.

День короля в Нидерландах празднуется 27 апреля. С 2014 года дата перенеслась на конец апреля, до этого праздновался 31 августа и 30 апреля. Но именно 27 апреля празднует свой день рождения нынешний монарх – Виллем-Александр.