Королева Маргрете II была госпитализирована из дворца Фреденсборг: стали известны подробности

84-летняя королева Маргрете II была госпитализирована в Копенгагене после того, как упала в замке Фреденсборг.

"Королева Маргрете была доставлена ​​в Rigshospitalet после падения в замке Фреденсборг. Согласно обстоятельствам, королева чувствует себя хорошо, но временно госпитализирована для наблюдения", — заявила Лене Баллебю, глава отдела коммуникаций Датского королевского дома, в заявлении, распространенном датским изданием bt.dk.

Королева Маргрете II / Фото: Датская королевская семья/Instagram

Замок Фреденсборг — сезонное место отдыха датской королевской семьи, часто используемое в летние месяцы. Мать короля Фредерика должна была принять участие в королевском мероприятии 19 сентября и появиться на мероприятии, посвященном 75-летию кафедры археологии в Университете Орхуса. Однако из-за инцидента ее график был откорректирован.

Напомним, в январе 2024 года Маргрете II сложила с себя полномочия монарха и передала их своему старшему сыну королю Фредерику X, однако титул королевы за ней сохранился. Маргрете также продолжает работать, хотя ее рабочая нагрузка, безусловно, существенно уменьшилась.

Королева Мэри и король Фредерик с королевой Маргрете II / Фото: Getty Images

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