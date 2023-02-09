Категория
Леди
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Королева Маргрете II готовится к серьезной операции: дворец рассказал подробности

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
Дата публикации
Просмотры
289
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Королева Маргрете II готовится к серьезной операции: дворец рассказал подробности

Королева Маргрете II / Фото: Getty Images

82-летней королеве Дании Маргрете II предстоит серьезная операция. Об этом сообщил дворец на официальном сайте королевской семьи.

Сообщается, что Ее Величество королева Маргрете II долгое время страдала от проблем со спиной, и в последнее время ситуация ухудшилась. После консультации со специалистами Ригсхоспитале королева решила сделать серьезную операцию на спине.

Операция запланирована на среду, 22 февраля, в этом же госпитале. После операции королеве предстоит длительный курс реабилитации.

Это означает, что график работы Ее Величества в ближайшем будущем будет скорректирован, некоторые мероприятия отменят, некоторые перенесут или передадут другим членам семьи.

Королева Маргрете II / © Getty Images
Королева Маргрете II / Фото: Getty Images

Последний раз Маргрете II появлялась на публике в начале января 2023 года. Вместе с сыном кронпринцем Фредериком и невесткой кронпринцессой Мэри она посетила дипломатический новогодний прием во дворце.

Читайте также:

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
289
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация