Королева Маргрете II готовится к серьезной операции: дворец рассказал подробности

82-летней королеве Дании Маргрете II предстоит серьезная операция. Об этом сообщил дворец на официальном сайте королевской семьи.

Сообщается, что Ее Величество королева Маргрете II долгое время страдала от проблем со спиной, и в последнее время ситуация ухудшилась. После консультации со специалистами Ригсхоспитале королева решила сделать серьезную операцию на спине.

Операция запланирована на среду, 22 февраля, в этом же госпитале. После операции королеве предстоит длительный курс реабилитации.

Это означает, что график работы Ее Величества в ближайшем будущем будет скорректирован, некоторые мероприятия отменят, некоторые перенесут или передадут другим членам семьи.

Королева Маргрете II / Фото: Getty Images

Последний раз Маргрете II появлялась на публике в начале января 2023 года. Вместе с сыном кронпринцем Фредериком и невесткой кронпринцессой Мэри она посетила дипломатический новогодний прием во дворце.

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