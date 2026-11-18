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Королева Маргрете II, которую по ошибке похоронили, сделала заявление
В пятницу, 13 ноября, датский телеканал TV2 Fyn объявил о смерти 86-летней бывшей монархини Дании. Некролог был удален только в понедельник, 16 ноября, что привело к волне возмущений.
Главный редактор телеканала Томас Фундинг, назвал это «досадной ошибкой», и, по данным издания, ведется расследование причин произошедшего.
Однако в пресс-релизе, опубликованном во вторник, 17 ноября, сообщалось, что бывшая королева Дании не смогла присутствовать на запланированном выступлении в опере в тот день из-за боли в горле.
«Ее Величество сейчас находится во дворце Фреденсборг и, учитывая обстоятельства, чувствует себя хорошо», — говорится в пресс-релизе.
17 ноября во время публичного мероприятия королеву Мэри – невестку Маргрете II - спросили о здоровье ее свекрови. Прибыв на церемонию награждения в честь Дня защиты детей в Копенгагенской ратуше, королева Мэри сообщила журналистам, что королева Маргрете «отдыхает дома».
Напомним, в январе 2024 года королева Маргрете II отреклась от престола в пользу своего сына короля Фредерика X, сославшись на проблемы со здоровьем.