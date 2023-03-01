Королева Маргрете II объяснила, почему лишила внуков королевских титулов

Королева Дании Маргрете пошла на беспрецедентный шаг, принеся публичные извинения членам своей семьи после того, как приняла решение лишить своих четырех внуков титулов.

Это решение напрямую коснулось детей, рожденных от ее второго сына, принца Иоахима: Николая и Феликса — его сыновей от первой жены Александры, а также Афины и Хенрика - от принцессы Мари.

Королева Маргрете II с внуками / Фото: Getty Images

С 1 января они больше не имеют титулов принцев и принцесс, и их больше нельзя называть Его или Ее Королевское Высочество. Вместо этого их теперь называют графами или графинями Монпеза. Решение, когда о нем было объявлено, вызвало большое огорчение: принц Иоахим, принцесса Мария, Александра и Николай публично заявили о своем разочаровании.

Как пишет Hello!, королева дала более глубокое объяснение своего решения в откровенном недавнем интервью датской газете Weekendavisen. Она сказала, что ее решения лишить своих внуков титулов было непоколебимым, и она считает его правильным. "Для меня было важно, чтобы Фредерику (будущему королю Дании и старшему сыну королевы) не пришлось принимать такое решение. Лучше, чтобы это была я", - заявила Маргрете.

Королева Маргрете II и кронпринц Фредерик / Фото: Getty Images

В то время, когда она объявила о своем решении, Маргрете сказала, что ее намерение состояло в том, чтобы "создать основу" для четырех внуков, чтобы они могли формировать свою собственную жизнь, не ограничиваясь особыми соображениями и обязанностями, которые формальная принадлежность к королевскому дому Дании включает.

Напомним, недавно стало известно, что королеве Маргрете II сделали операцию, и дворец поделился подробностями. Сейчас королевские обязанности вместо нее исполняет ее сын Фредерик.

Кронпринцесса Мэри и кронпринц Фредерик / Фото: Getty Images

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