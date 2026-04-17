Королева Маргрете II публично отчитала "убитую горем" невестку - королеву Мэри

Во время вчерашних торжеств по случаю дня рождения бывшей датской королевы Маргрете II мы заметили, что выражение лица ее невестки королевы Мэри было совсем не радостным.

Автор публикации
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Королева Маргрете II, король Фредерик X и королева Мэри / © Getty Images

Причина есть – Мэри недавно потеряла отца – Джона Далглиша Дональдсона. Но была еще и другая причина грусти для Мэри, говорят, королева Маргрете II сделала ей выговор на публике.

Хотя такая серьезность ситуации была вызвана не только смертью ее отца, журнал «Hello!» опубликовал видео в социальных сетях на котором слышно, как свекровь отчитывает невестку.

На семейном фото на ступеньках дворца появилась и любимая такса Маргрете II – Тилия. Ее присутствие стало обычным явлением на подобных публичных мероприятиях, которые больше похожи на семейные встречи, чем на официальные торжества. Питомец шел впереди всех четверых, не обращая внимания на толпу, собравшуюся у входа во дворец Фреденсборг.

В какой-то момент маленькая собачка оказалась рядом с Мэри, и Мэри, не колеблясь, присела на корточки и погладила ее, одарив той лаской, в которой, вероятно, нуждалась сама в тот момент. Чего австралийка, возможно, не ожидала, так это того, что, несмотря на ее нежность к питомцу, свекровь отчитает ее такими словами: «Думаю, сейчас не время для этого».

Это было первое появление королевы Мэри на публике после смерти ее отца и она выбрала сдержанный синий костюм, чтобы показать, что скорбит. Наряд сильно отличался от тех, которые Мэри обычно носила ранее на дни рождения своей свекрови. Возможно, это также расстроило бывшую королеву.

