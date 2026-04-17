Королева Маргрете II публично отчитала "убитую горем" невестку - королеву Мэри

Королева Маргрете II, король Фредерик X и королева Мэри / © Getty Images

Причина есть – Мэри недавно потеряла отца – Джона Далглиша Дональдсона. Но была еще и другая причина грусти для Мэри, говорят, королева Маргрете II сделала ей выговор на публике.

Хотя такая серьезность ситуации была вызвана не только смертью ее отца, журнал «Hello!» опубликовал видео в социальных сетях на котором слышно, как свекровь отчитывает невестку.

На семейном фото на ступеньках дворца появилась и любимая такса Маргрете II – Тилия. Ее присутствие стало обычным явлением на подобных публичных мероприятиях, которые больше похожи на семейные встречи, чем на официальные торжества. Питомец шел впереди всех четверых, не обращая внимания на толпу, собравшуюся у входа во дворец Фреденсборг.

В какой-то момент маленькая собачка оказалась рядом с Мэри, и Мэри, не колеблясь, присела на корточки и погладила ее, одарив той лаской, в которой, вероятно, нуждалась сама в тот момент. Чего австралийка, возможно, не ожидала, так это того, что, несмотря на ее нежность к питомцу, свекровь отчитает ее такими словами: «Думаю, сейчас не время для этого».

Королева Маргрете II, король Фредерик X и королева Мэри гладит таксу / © Getty Images

Это было первое появление королевы Мэри на публике после смерти ее отца и она выбрала сдержанный синий костюм, чтобы показать, что скорбит. Наряд сильно отличался от тех, которые Мэри обычно носила ранее на дни рождения своей свекрови. Возможно, это также расстроило бывшую королеву.