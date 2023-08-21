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Королева Маргрете II растрогала супругов Зеленских подарком во время аудиенции

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
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Королева Маргрете II растрогала супругов Зеленских подарком во время аудиенции

Елена и Владимир Зеленский с королевой Маргрете II / Фото: Датская королевская семья/Instagram

После встречи с кронпринцессой Дании Мэри первая леди Украины Елена Зеленская вместе с президентом Владимиром Зеленским отправились на аудиенцию к королеве Маргрете II.

Королева Дании хоть и перенесла операцию на спине полгода назад, уже давно вернулась к своим королевским делам. Во время визита президентской четы Украины в Данию пригласила Елену и Владимира на аудиенцию в королевский дворец.

На аудиенции 83-летняя Маргрете появилась в лаконичном коралловом платье и синем коротком жакете. Она была обута в черные кожаные туфли, в руках держала трость, а на губы, как всегда, нанесла яркую помаду.

(листайте фото вправо)

Елена Зеленская была на этот раз в костюме от украинского дизайнера Елены Ревы, состоявшего из белого жакета со шнуровкой на талии и черной юбки длины меди. У нее на шее была золотая подвеска, а в ушах серьги-висюльки с жемчужными камнями.

Королева Маргрете неоднократно выражала свою решительную поддержку украинскому народу, а после официального приема  вручила президенту Зеленскому особенный подарок – картину под названием "Дерево жизни", которую она нарисовала сама.

Елена и Владимир Зеленский с королевой Маргрете II / © Датская королевская семья/Instagram
Елена и Владимир Зеленский с королевой Маргрете II / Фото: Датская королевская семья/Instagram

"После вручения подарка и традиционной записи в Книге почетных гостей королева устроила официальный обед в Справочной Библиотеке. Кроме президента, первой леди и супругов наследных принца и принцессы на обеде также присутствовали премьер-министр Дании, министр обороны Дании и посол Украины в Дании ", — говорится в сообщении на странице королевской семьи в Instagram. Подарок, похоже, растрогал Елену и Владимира.

Также на официальных страницах Зеленских опубликовали фотографии и видео с мероприятия.

"Встреча с королевой Дании Маргрете II и членами королевской семьи. Заявления и действия королевской семьи Дании в поддержку Украины и украинского народа очень важны для нас.

Ценим личную поддержку королевской семьей гуманитарных усилий датских и международных организаций, действующих в Украине.

Спасибо датскому народу, правительству и парламенту за мощную гуманитарную, финансовую и военную помощь Украине. Всегда будем признательны за поддержку и взаимопонимание, которое встречает здесь наша борьба за жизнь и свободу", — говорится в подписи.

Ранее, напомним, супруги Зеленские встретились с королем Швеции Карлом Густавом и королевой Сильвией.

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Дата публикации
Просмотры
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