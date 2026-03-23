Королева Маргрете II сопровождала своих внуков — принца Винсента и принцессу Жозефину — на важную службу
Младшие дети королевы Мэри и короля Фредерика X — принц Винсент и принцесса Жозефина — готовятся к церемонии конфирмации.
В рамках подготовки к конфирмации принца и принцессы, будущие конфирматоры вместе с Ее Величеством королевой Маргрете II приняли участие в воскресной службе в церкви замка.
Церковь замка Фреденсборг станет местом проведения церемонии конфирмации Их Королевских Высочеств принца Винсента и принцессы Жозефины, которая состоится в субботу, 18 апреля 2026 года.
В Instagram королевской семьи поделились фотографиями королевы с ее внуками, готовящимися к столь важному в своей жизни событию.
За последние 100 лет церковь замка Фреденсборг стала центром проведения королевских конфирмаций. Королева Маргрете и Его Величество Король Фредерик X прошли здесь конфирмацию в 1955 и 1981 годах соответственно. Совсем недавно в церкви состоялись конфирмации Его Королевского Высочества наследного принца Кристиана в 2021 году и Ее Королевского Высочества принцессы Изабеллы в 2022 году.