Принц Винсент, королева Маргртете II и принцесса Жозефина / © Датская королевская семья/Instagram

В рамках подготовки к конфирмации принца и принцессы, будущие конфирматоры вместе с Ее Величеством королевой Маргрете II приняли участие в воскресной службе в церкви замка.

Принцесса Жозефина и принц Винсент / © Датская королевская семья/Instagram

Церковь замка Фреденсборг станет местом проведения церемонии конфирмации Их Королевских Высочеств принца Винсента и принцессы Жозефины, которая состоится в субботу, 18 апреля 2026 года.

Принц Винсент, королева Маргрете II и принцесса Жозефина / © Датская королевская семья/Instagram

В Instagram королевской семьи поделились фотографиями королевы с ее внуками, готовящимися к столь важному в своей жизни событию.

Королева Маргрете II, принц Винсент и принцесса Жозефина / © Датская королевская семья/Instagram

За последние 100 лет церковь замка Фреденсборг стала центром проведения королевских конфирмаций. Королева Маргрете и Его Величество Король Фредерик X прошли здесь конфирмацию в 1955 и 1981 годах соответственно. Совсем недавно в церкви состоялись конфирмации Его Королевского Высочества наследного принца Кристиана в 2021 году и Ее Королевского Высочества принцессы Изабеллы в 2022 году.