Королева Маргрете II в клетчатом костюме, а ее сестра Бенедикте — забавной шляпе: дамы посетили открытие парламента

Королева Маргрете II вместе с сестрой принцессой Бенедикте присутствовали на открытии датского парламента в Кристиансборге.

Королева Маргрете II и принцесса Бенедикте

Королева Маргрете II и принцесса Бенедикте / © Getty Images

Открытие Фолькетинга знаменует начало нового парламентского года и всегда происходит в первый вторник октября в зале Фолькетинга во дворце Кристиансборг.

85-летняя королева сейчас редко появляется на публичных мероприятиях после того, как в 2023 году отреклась от престола в пользу своего старшего сына Фредерика. Но особенно важные и торжественные мероприятия посещает. Маргрете была одета в темно-зеленый клетчатый костюм, состоящий из жакета и юбки-миди, была обута в кожаные туфли, а в руках держала трость, сумку и букет цветов. Под жакетом у королевы была белая блузка, а на голове шляпа с лентой и бантом. Ее Величество дополнила аутфит цветочными серьгами и драгоценной брошью.

Королева Маргрете II и принцесса Бенедикте / © Getty Images

Королева Маргрете II и принцесса Бенедикте / © Getty Images

81-летняя принцесса Бенедикте облачилась в твидовый жакет и юбку цвета баклажан, подобрала к образу лаковые туфли на невысоких каблуках, надела малиновую шляпу с пумпоном из бахромы, красные серьги с камнями и в руках держала серые перчатки.

Также церемонию посетила невестка Маргрете II — королева Мэри. Супруга короля Фредерика X надела креповый трикотажный жакет-халат от бренда Scanlan Theodore и кремовую жаккардовую юбку от Lunatica Milano длины миди. Выглядела Мэри, как всегда, великолепно.

Королева Мэри и король Фредерик X / © Getty Images

Королева Мэри и король Фредерик X / © Getty Images

