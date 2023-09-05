Королева Маргрете II в красном аутфите встретилась с датской актрисой, которая пришла в прозрачной юбке

Королева Дании Маргрете II позирует с датской актрисой Конни Нильсен после вручения ей премии Рунгстедлунда в Рунгстедлунде также известном как Музей Карен Бликсен, к северу от Копенгагена.

Конни Нильсен и королева Маргрете II / Фото: Getty Images

В этот раз на королеве был красный клетчатый жакет, под которым была белая кофта и подобрана ему в тон красная юбка длины миди. Образ прекрасно гармонировал с красными кожаными туфлями и лаковой сумкой из кожи крокодила. Ее Величество надела те же серьги, которые носила в свой предыдущий выход, сделала красный маникюр и накрасила губы красной помадой.

Как и ее покойная коллега – королева Великобритании Елизавета II, которая любила ярко одеваться и быть заметной, Маргрете II старается быть в центре внимания и помогают ей в этом в том числе и яркие луки.

Актриса, к слову, вовсе прибыла на встречу с монархом в серой прозрачной юбкой, украшенной камнями и белой майке, дополнив аутфит туфлями-лодочками и украшением на шее.

Королева Маргрете II / Фото: Getty Images

Напомним, в прошлый свой выход королева Маргрете II появилась на мероприятии в нежно-розовом платье и жакете.

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