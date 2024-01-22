Королева Маргрете II в шубе, а ее невестка Мэри в синем платье: датские монархи на службе

С 14 января новым королем Дании стал старший сын королевы Маргрете II – король Фредерик X. Он и возглавлял службу в этот день. Его поддерживала супруга королева Мэри и дети.

Король Фредерик X / Фото: Getty Images

Королева Мэри носила в этот раз синее платье-пальто на запах от Soeren Le Schmidt, в руках у нее был темно-синий клатч из телячьей кожи Quidam Bags, а обула Мэри замшевые туфли-лодочки в тон Jimmy Choo.

Королева Мэри, а позади ее сын принц Кристиан / Фото: Getty Images

На голове у королевы был фиолетовый ободок, она надела серьги-висюльки, несколько золотых украшений на шею и брошку пришпилила на груди. В ее макияже был сделан акцент на глаза и розовые губы, а в руках королева несла букет цветов. Позади Мэри шел ее старший сын – наследный принц Кристиан.

Король Фредерик X был в военной форме и светлых перчатках.

Также на службе присутствовала королева Маргрете II и ее сестра принцесса Бенедикта. Бывшая монарх была в фиолетовом платье и серой длинной шубе, а ее сестра выбрала синее платье и пальто в тон, а также подобрала головной убор.

Королева Маргрете II / Фото: Getty Images

Напомним, недавно мы показывали украшения из коллекции королевы Маргрете II, которые теперь будет носить королева Мэри.

Принцесса Бенедикта / Фото: Getty Images

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