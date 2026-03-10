Королева Матильда в милом весеннем образе и за руку с маленьким мальчиком попала в кадр фотографов

Королева Матильда / © Getty Images

Их визит начинается в Научном парке Антверпенского университета в Ниле. Это уникальное место предоставляет инновационным компаниям, занимающимся исследованиями в области здравоохранения и охраны окружающей среды, возможность полноценно сотрудничать в динамичной и вдохновляющей экосистеме.

В ходе своего визита король и королева встретятся с представителями различных компаний, расположенных на территории парка.

Королева Матильда приехала на встречу в оливковом пальто с поясом на талии, подобрав к аутфиту платье похожего оттенка, туфли-лодочки из кожи на каблуках и нюдовую маленькую сумку Christian Dior — одну из трех ее любимых моделей. Также в ушах у Матильды были серьги-висюлька с камнями, они освежали королевский образ. Прическу и макияж Ее Величество сделала классическими, а на фото попала, когда ее запечатлели за руку с неизвестным маленьким мальчиком.

В последний раз на публике королеву Матильду видели еще в феврале, когда она с королем Филиппом и дочерью принцессой Элеонором приезжала в Италию на Олимпийские игры.