Королева Матильда едва на потеряла содержимое своей сумки во время приветствия супруги короля Норвегии
Королева Бельгии присела в реверансе и обняла королеву Соню во время их встречи во время церемонии приветствия.
Сегодня первый день государственного визита короля и королевы Бельгии в Норвегию. Официальная церемония приветствия состоялась, а после прошли и другие церемониальные мероприятия.
Королева Матильда попала в объективы фотографов, когда присела в реверансе перед королевой Соней и хотела ее поцеловать и приобнять. Ее сумка от Prada в этот момент расстегнулась, а ее содержимое едва ли не высыпалось на землю.
Вечером короля Филиппа и королеву Матильду ожидает государственный банкет и, скорее всего, мы увидим Ее Величество в роскошном вечернем одеянии и в тиаре.