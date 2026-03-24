Королева Матильда едва на потеряла содержимое своей сумки во время приветствия супруги короля Норвегии

Королева Матильда / © Getty Images

Сегодня первый день государственного визита короля и королевы Бельгии в Норвегию. Официальная церемония приветствия состоялась, а после прошли и другие церемониальные мероприятия.

Бельгийская королевская чета с королевской семьей Норвегии / © Getty Images

Королева Матильда попала в объективы фотографов, когда присела в реверансе перед королевой Соней и хотела ее поцеловать и приобнять. Ее сумка от Prada в этот момент расстегнулась, а ее содержимое едва ли не высыпалось на землю.

Королева Соня и королева Матильда / © Getty Images

Вечером короля Филиппа и королеву Матильду ожидает государственный банкет и, скорее всего, мы увидим Ее Величество в роскошном вечернем одеянии и в тиаре.

