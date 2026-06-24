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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
Количество просмотров
54
Время на прочтение
2 мин

Королева Матильда и ее дочери-принцессы блистали на банкете в тиарах и вечерних платьях

Королевская семья Бельгии устроила государственный банкет в честь визита императора Нарухито и императрицы Масако.

Автор публикации
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
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Король Филипп и королева Матильда с императором Нарухито и императрицей Масако

Король Филипп и королева Матильда с императором Нарухито и императрицей Масако / © Getty Images

Королева Матильда и король Филипп прибыли ужин вместе со своими детьми — наследной принцессой Елизаветой, принцем Эммануелем, принцессой Элеонорой и принцем Габриэлем.

После утренней церемонии приветствия в Королевском дворце Брюсселя вечером состоялось главное событие — государственный ужин в Королевском дворце Лакен, официальной резиденции королевской семьи. Это событие имеет символическое значение в истории бельгийской королевской семьи и важно для института следующего поколения, для молодых членов семьи.

Король Филипп и королева Матильда с императором Нарухито и императрицей Масако / © Getty Images

Король Филипп и королева Матильда с императором Нарухито и императрицей Масако / © Getty Images

Королева Матильда появилась на банкете в платье от Armani Prive с небольшим шлейфом и рукавами три четверти, а на голове у нее была тиара «Девять провинций».

Принцесса Елизавета носила синее макси-платье с короткими рукавами и тиару «Брабантский лавровый венок», а ее младшая сестра принцесса Элеонора, для которой это был первый выход в тиаре, появилась на приеме в бледно-розовом платье с кейпом от Safiyaa и тиаре с цветочным орнаментом.

Принцесса Элеонора / © Getty Images

Принцесса Элеонора / © Getty Images

Это новое украшение, ранее нигде не встречавшееся, и его происхождение в настоящее время неизвестно. Возможно, это подарок от ее родителей, короля и королевы Бельгии, в честь ее совершеннолетия.

Бельгийская королевская семья с гостями из Японии — императором Нарухито и императрицей Масако на государственном банкете во дворце / © Getty Images

Бельгийская королевская семья с гостями из Японии — императором Нарухито и императрицей Масако на государственном банкете во дворце / © Getty Images

Этот торжественный ужин знаменует дебют принцессы Елизаветы на мероприятии такого уровня. Король Филипп и королева Матильда Бельгийская также хотят отвести своим детям видную роль, представив новое поколение бельгийской монархии.

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Сортировать:
Дата публикации
Количество просмотров
54
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