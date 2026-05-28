Королева Матильда и король Филипп посетили выпускной дочери - принцессы Елизаветы - в Гарварде

Король Филипп, принцесса Елизавета и королева Матильда / © Getty Images

Вчера принцессе вручили диплом об окончании учебного заведения. Родители принцессы – король Филипп и королева Матильда приехали в США, чтобы присутствовать на церемонии вручения дипломов и поздравить свою старшую дочь.

Для церемонии принцесса выбрала белый сарафан с V-образным вырезом на декольте с мелким цветочным принтом, дополнив его лаковыми туфлями-лодочками на каблуках и любимой маминой сумкой Lady Dior. Образ свой выпускница дополнила золотой цепочкой с подвеской на шее, а также интересными серьгами, волосы распустила и сделала легкий макияж на лице.

Королева Матильда появилась на мероприятии в платье-миди цвета сливочного масла с драпировкой на талии, дополнив наряд светлыми замшевыми туфлями-лодочками, серьгами-висюльками, несколькими золотыми браслетами и в руках держала очки. Ее Величество сделала классическую укладку и выразительный макияж на лице.

Король Филипп, который и сам заканчивал эту школу много лет назад, был одет по случаю торжественного момента в черный классический костюм, белую рубашку и белый галстук в полоску.

Принцесса Елизавета / © Getty Images

Напомним, на днях принцессе устроили фотосессию в окрестностях Гарварда перед церемонией вручения дипломов.

