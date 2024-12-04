Королева Матильда и король Филипп празднуют 25-ю годовщину свадьбы: дворец поделился фото

Королевская чета Бельгии сегодня празднует 25-летие со дня своей свадьбы.
Король Филипп и королева Матильда поженились 4 декабря 1999 года в Брюссельской ратуше, а венчание прошло в соборе Святого Михаила и Святой Гудулы.
Матильда шла под венец в платье от бельгийского кутюрье королевы Паолы – Эдуарда Вермелена - белом шелковои платье с фатой из тонкого кружева длиной 4,5 метра и пальто из крепа. Также невеста надела старинную алмазную тиару из королевской коллекции.
Королевский дворец в честь празднования юбилея опубликовал новое фото королевской четы и написал:
"Король и королева сегодня отмечают серебряную годовщину свадьбы. Счастливо женаты уже 25 лет".
Ранее мы рассказывали подробнее историю любви Матильды и Филиппа.
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