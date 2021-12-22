Королева Матильда и король Филипп представили рождественскую открытку

Члены бельгийской королевской семьи тоже поделились фото свой рождественской открытки на официальной странице в Instagram.
На фото запечатлен король Филипп, его супруга королева Матильда, их старшая дочь - 20- летняя принцесса Елизавета, которая вернулась во дворец во время перерыва в учебе в Линкольн-колледже Оксфордского университета. Король Филипп и королева Матильда гордо позируют со своими детьми, включая Елизавету, 18-летнего принца Габриэля, 16-летнего принца Эммануэля и 13-летнюю принцессу Элеонору.
"По случаю новогодних праздников хотим поделиться с вами новым фото королевской семьи. Фото также можно увидеть на рождественской открытке короля и королевы в этом году", - гласит одна из подписей к фотографии.
Ранее бельгийские монархи делились фото с рождественского концерта, прошедшего в королевском дворце Брюсселя. В нем участвовали все члены семьи, включая наследницу трона.
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