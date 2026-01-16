ТСН в социальных сетях

Королева Матильда надела блестящую юбку и лаковые туфли на встречу с Марком Рютте в замке Лакен

Король Филипп и королева Матильда Бельгийские приветствовали вчера в замке Лакен генерального секретаря НАТО Марка Рютте.

Ольга Кузьменко
Королева Матильда и король Филипп

Королева Матильда и король Филипп / © Getty Images

На приеме Ее Величество появилась в топе кремового цвета от Natan Couture из плотной ткани, который носила в сочетании с черной юбкой с пайетками от Natan Couture и лаковыми туфлями-лодочками на каблуках, а также маленьким клатчем, который держала в руках.

Матильда сделала свою фирменную укладку, макияж и надела серьги-висюльки с жемчужинами. На ее запястье был любимый браслет и золотые часы.

Королева Матильда и король Филипп / © Getty Images

Королева Матильда и король Филипп / © Getty Images

Также на мероприятии присутствовала старшая дочь королевской четы — наследница престола принцесса Елизавета. Она была одета в лаконичное черное платье с баской, собрала волосы в прическу и надела, как и ее мать, жемчужные серьги.

Марк Рютте, король Филипп и принцесса Елизавета / © Getty Images

Марк Рютте, король Филипп и принцесса Елизавета / © Getty Images

