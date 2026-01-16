- Дата публикации
-
- Категория
- Общество
- Количество просмотров
- 84
- Время на прочтение
- 1 мин
Королева Матильда надела блестящую юбку и лаковые туфли на встречу с Марком Рютте в замке Лакен
Король Филипп и королева Матильда Бельгийские приветствовали вчера в замке Лакен генерального секретаря НАТО Марка Рютте.
На приеме Ее Величество появилась в топе кремового цвета от Natan Couture из плотной ткани, который носила в сочетании с черной юбкой с пайетками от Natan Couture и лаковыми туфлями-лодочками на каблуках, а также маленьким клатчем, который держала в руках.
Матильда сделала свою фирменную укладку, макияж и надела серьги-висюльки с жемчужинами. На ее запястье был любимый браслет и золотые часы.
Также на мероприятии присутствовала старшая дочь королевской четы — наследница престола принцесса Елизавета. Она была одета в лаконичное черное платье с баской, собрала волосы в прическу и надела, как и ее мать, жемчужные серьги.