Королева Матильда надела блестящую юбку и лаковые туфли на встречу с Марком Рютте в замке Лакен

Королева Матильда и король Филипп / © Getty Images

На приеме Ее Величество появилась в топе кремового цвета от Natan Couture из плотной ткани, который носила в сочетании с черной юбкой с пайетками от Natan Couture и лаковыми туфлями-лодочками на каблуках, а также маленьким клатчем, который держала в руках.

Матильда сделала свою фирменную укладку, макияж и надела серьги-висюльки с жемчужинами. На ее запястье был любимый браслет и золотые часы.

Также на мероприятии присутствовала старшая дочь королевской четы — наследница престола принцесса Елизавета. Она была одета в лаконичное черное платье с баской, собрала волосы в прическу и надела, как и ее мать, жемчужные серьги.

