Королева Матильда надела особенную брошь на прощание с Елизаветой II

Европейские монархи в выходные прибыли в Лондон и вчера успели отдать дань уважения почившей королеве Елизавете II, с которой сегодня попрощаются в Лондоне.

Вчера Вестминстер-холл, где находился гроб с телом королевы Елизаветы II, посетили король Бельгии Филипп с супругой королевой Матильдой.

Королева Матильда и король Филипп / Фото: Associated Press

Королева Матильда была в черном пальто, а на груди у нее была пришпилена брошка в виде банта. Отметим, что сама Елизавета II очень любила носить бриллиантовую брошь с бантом. Возможно, Матильда таким образом хотела продемонстрировать свое почтение монарху.

Королева сделала лаконичную прическу и макияж и надела серьги с жемчужными подвесками. Жемчуг, напомним, считается украшением, которое следует надевать на траурные мероприятия в британской королевской семье.

Королева Матильда и король Филипп / Фото: Associated Press

Король Филипп был в темном костюме, белой рубашке и в черном галстуке.

Королева Матильда и король Филипп / Фото: Associated Press

Вестминстер-холл также посетили король и королева Испании, великий герцог Люксембурга Анри и великая герцогиня Мария Тереза, датская королева Маргрете и наследный принц Фредерик, президенты США и Франции с супругами, а также первая леди Украины – Елена Зеленская.

Великий герцог Люксембурга Анри и великая герцогиня Мария Тереза / Фото: Associated Press

Датская королева Маргрете и наследный принц Фредерик / Фото: Associated Press

Датская королева Маргрете и наследный принц Фредерик / Фото: Associated Press

О том, как в Лондоне будут прощаться с Елизаветой II, мы подробнее рассказали вот здесь.

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