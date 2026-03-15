Королева Матильда очаровала образом в комбинезоне, расшитом пайетками на декольте, на концерте во дворце

Королева Матильда и король Филипп посетили Королевском дворце Брюсселя музыкальное представление.

Ольга Кузьменко
Королева Матильда и король Филипп / © Getty Images

Королевский дворец открыл свои двери для традиционного весеннего концерта на котором кроме короля и королевы Бельгии присутствовало еще 475 гостей, в том числе видные деятели из академической, экономической и культурной сфер.

Вечер был организован и проведен королем Филиппом и королевой Матильдой, которые приветствовали гостей. Ее Величество блистала в изысканном комбинезоне от Elie Saab, отличающемся тюлевым лифом, расшитым пайетками в нюдовом оттенке. Матильда обула туфли-лодочки в тон и в руках несла маленькую нюдовую сумку на короткой ручке Christian Dior, дополнив образ серьгами с бриллиантами и розовыми камнями, своим сапфировым кольцом и сделала легкий вечерний макияж и объемную укладку.

Король Филипп надел темно-синий костюм и дополнил образ белой рубашкой и бордовым галстуком в принт. Матильда шла с мужем под руку и была в центре внимания собравшийся публики.

На этой неделе, напомним, королева продемонстрировала еще один весенний образ в белых оттенках, когда посетила выставку в Центре изящных искусств в Брюсселе.

