Королева Матильда появилась на публике с любимой сумкой принцессы Дианы

Королева Матильда вместе с супругом королем Филиппом посетили медицинскую организацию Vivalia’s Ardennes Hospital Center CHA в Либрамоне.

В центре "Эклор" король Филипп и королева Матильда встретились с маленькими пациентами, страдающими церебральным параличом и различными двигательными или психомоторными нарушениями, и их родителями.

Также королевская чета приняла участие в рабочей встрече по проблемам кризиса, связанного с пандемией COVID-19 и поговорила с бывшими пациентами, которые лечились в CHA, а также с сотрудниками служб экстренной помощи и вмешательства провинции Люксембург.

Королева Матильда / Getty Images

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48-летняя Матильда в этот день выглядела прекрасно и была одета в синюю блузку с гороховым принтом и с галстуком на шее и в белые брюки. В руках у королевы была белая миниатюрная сумка Lady Dior белого цвета из кожи ягненка с узором Cannage. Впервые бренд представил такую сумку в 1994 году под названием Chouchou. Но уже в 1995 году ей было суждено получить второе имя, под которым она и вошла в историю моды. Во время визита в Париж принцесса Диана получила сумку Dior в подарок от Бернадетт Ширак - жены Жака Ширака. Диане сумочка очень понравилась, и она стала заказывать каждую новую модель. Конечно же, таким важным маркетинговым преимуществом нельзя было не воспользоваться, и решено было переименовать сумку в Lady Dior - в честь леди Ди.

Королева Матильда / Getty Images

Королеву Матильду с такой сумкой мы видим впервые. Образ свой Ее Величество также дополнила белыми серьгами-висюльками, объемной укладкой, естественным макияжем и маской в тон.

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