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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
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Королева Матильда предстала в двух эффектных образах во время поездки в Казахстан

На выходных королевская чета Бельгии посетила с визитом Казахстан.

Автор публикации
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
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Королева Матильда и король Филипп

Королева Матильда и король Филипп / © Getty Images

Король Филипп и королева Матильда сперва были запечатлены, когда поднимались на борт самолета на военном аэродроме Мелсбрук, отправляясь с государственным визитом в Казахстан.

Там королева появилась в красном пальто от E.ammoun, в руках она держала серый маленький клатч от Natan, а в ушах у нее были крупные красные серьги. Образ королевы дополнял выразительный макияж тоже в достаточно ярких оттенках.

Королева Матильда и король Филипп / © Getty Images

Королева Матильда и король Филипп / © Getty Images

Позже по прилету королевская чета встретилась с президентом Казахстана Касымом-Жомарт Токаевым, который приветствовал их в международном аэропорту Астаны. Королева появилась на этой встрече в образе от Dior.

На ней было пальто бежевого цвета с боковыми карманами, сумка тоже от Dior, а обула она туфли-лодочки в тон из кожи. В ушах у Матильды были крупные серьги из золота, волосы уложены в прическу, а на лице макияж.

Королева Матильда и король Филипп / © Getty Images

Королева Матильда и король Филипп / © Getty Images

Ранее, напомним, Ее Величество посетила две организации, получившие премию Королевы Матильды 2026 года: Vzw Alba в Грез-Дуасо, где блистала в коротком горчичном жакете и серых брюках.

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