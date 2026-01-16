ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
Количество просмотров
98
Время на прочтение
1 мин

Королева Матильда приехала на мероприятие в ярком костюме и цветочных серьгах

Королева Матильда была запечатлена во время королевского визита в Хассельт, посвященного обсуждению проблемы домашнего насилия.

Автор публикации
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Королева Матильда

Королева Матильда / © Getty Images

Ее Величество посетила прокуратуру Хассельта, где встретилась с магистратами, юристами и криминологами, занимающимися юридическим сопровождением таких преступлений.

Она также провела встречу с сотрудниками Службы поддержки жертв Фламандского агентства юстиции и правоохранительных органов. Затем она посетила приют «Veilig Huis», который помогает жертвам домашнего насилия, предоставляя им безопасное жилье, психосоциальную поддержку и консультации всех видов.

Королева Матильда / © Getty Images

Королева Матильда / © Getty Images

Матильда облачилась сегодня в брючный костюм насыщенного синего цвета, который носила с белой рубашкой и обула фиолетовые туфли с бантами на каблуках в тон которым подобрала маленький плоский клатч.

Королева Матильда и король Филипп / © Getty Images

Королева Матильда и король Филипп / © Getty Images

В ушах у Матильды были милые цветочные серьги, в похожих, кстати, в прошлом году на публике появлялась ее дочь принцесса Елизавета. Также она сделала укладку и легкий макияж.

Дата публикации
Количество просмотров
98
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie