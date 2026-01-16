- Дата публикации
-
- Категория
- Общество
- Количество просмотров
- 98
- Время на прочтение
- 1 мин
Королева Матильда приехала на мероприятие в ярком костюме и цветочных серьгах
Королева Матильда была запечатлена во время королевского визита в Хассельт, посвященного обсуждению проблемы домашнего насилия.
Ее Величество посетила прокуратуру Хассельта, где встретилась с магистратами, юристами и криминологами, занимающимися юридическим сопровождением таких преступлений.
Она также провела встречу с сотрудниками Службы поддержки жертв Фламандского агентства юстиции и правоохранительных органов. Затем она посетила приют «Veilig Huis», который помогает жертвам домашнего насилия, предоставляя им безопасное жилье, психосоциальную поддержку и консультации всех видов.
Матильда облачилась сегодня в брючный костюм насыщенного синего цвета, который носила с белой рубашкой и обула фиолетовые туфли с бантами на каблуках в тон которым подобрала маленький плоский клатч.
В ушах у Матильды были милые цветочные серьги, в похожих, кстати, в прошлом году на публике появлялась ее дочь принцесса Елизавета. Также она сделала укладку и легкий макияж.