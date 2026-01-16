Королева Матильда приехала на мероприятие в ярком костюме и цветочных серьгах

Королева Матильда / © Getty Images

Реклама

Ее Величество посетила прокуратуру Хассельта, где встретилась с магистратами, юристами и криминологами, занимающимися юридическим сопровождением таких преступлений.

Она также провела встречу с сотрудниками Службы поддержки жертв Фламандского агентства юстиции и правоохранительных органов. Затем она посетила приют «Veilig Huis», который помогает жертвам домашнего насилия, предоставляя им безопасное жилье, психосоциальную поддержку и консультации всех видов.

Королева Матильда / © Getty Images

Матильда облачилась сегодня в брючный костюм насыщенного синего цвета, который носила с белой рубашкой и обула фиолетовые туфли с бантами на каблуках в тон которым подобрала маленький плоский клатч.

Реклама

Королева Матильда и король Филипп / © Getty Images

В ушах у Матильды были милые цветочные серьги, в похожих, кстати, в прошлом году на публике появлялась ее дочь принцесса Елизавета. Также она сделала укладку и легкий макияж.